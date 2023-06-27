Под Новосибирском водитель иномарки погиб после лобового столкновения с грузовиком

Иномарка пошла на обгон и лоб в лоб врезалась в грузовой автомобиль. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Во вторник, 27 июня, в Новосибирском районе произошло смертельное ДТП. Иномарка пошла на обгон и лоб в лоб врезалась в грузовой автомобиль. Водитель легковушки погиб на месте.

За рулем Mitsubishi Airtrek сидел 47-летний мужчина. Он ехал по автодороге Н-2120 «Новосибирск – Криводановка» со стороны Новосибирска в направлении села Криводановка.

На восьмом километре трассы водитель иномарки выехал на встречку, чтобы совершить обгон. В этот момент он врезался в грузовой автомобиль Scania.

− В результате происшествия водитель Mitsubishi получил травмы, не совместимые с жизнью, погиб на месте аварии. Мужчина-пассажир (на вид около 40-45 лет) в тяжелом состоянии бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу, − рассказали в Госавтоинспекции по региону.

На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС и следственно-оперативная группа.

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