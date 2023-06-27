Tele2 фиксирует сокращение фродового трафика в 10 раз

Фото: Предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

В трафике малых операторов фиксируется особенно большое количество фродовых вызовов.Tele2 подключает MVNO-партнеров к своей системе верификации трафика. Уже в первые сутки после запуска решения на их сетях под блокировку попадает около 13% трафика. После начала сотрудничества операторов фрод-трафик резко сокращается, так как мошенники фиксируют, что он перестал проходить на сеть оператора. Примерно за 5-7 дней после подключения количество блокировок уменьшается в несколько раз, после чего держится на уровне 0,5-1% от общего объема трафика между операторами.

Жанна Бурцева, руководитель службы противодействия телекоммуникационному мошенничеству мобильного оператора Tele2:

- За последние годы операторы сильно продвинулись в решении проблемы звонков с подменой номера - интегрировали антифрод-платформы и присоединились к системе верификации вызовов Роскомнадзора. Важно, чтобы валидация вызовов охватила весь рынок - следует закрыть каналы пропуска фродового трафика, который идет через операторов, не использующих верификацию. Тогда проблема будет окончательно решена.

Крупные операторы уже сотрудничают по проверке трафика, однако уязвимости остаются в сетях мелких операторов. Эту проблему решит присоединение всех участников рынка к общенациональной системе верификации трафика. Таковы требования российского законодательства (ФЗ-319), которые обязывают всех операторов подключиться к Единой платформе верификации вызовов ГРЧЦ Роскомнадзора. Антифрод-решение проверит трафик и поможет в формировании отчетности регулятору по антифрод-мерам.