Мэр Новосибирска Локоть поручил отремонтировать тротуар на Красном проспекте после ЧП с поливальной машиной

Мэр Новосибирска поручил отремонтировать тротуар после инцидента с провалившейся поливальной машиной. Фото: стоп-кадр из видео АСТ-54

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил отремонтировать тротуар на Красном проспекте. Накануне поливальная машина провалилась под землю у здания мэрии. О проблеме градоначальник высказался на аппаратном совещании 27 июня.

− Вчерашняя авария − та, которая произошла перед Филармонией, домом Ленина, наводит на мысль о необходимости замены плитки, ремонта всей тротуарной части, − сказал Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска поручил Департаменту транспорта разработать программу ремонта тротуаров на следующий год.

Напомним, поливальная машина провалилась в яму задним колесом в самом центре города. Новосибирцы назвали произошедшее «иронией судьбы».

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