Удалены 15 пьяных, изъяты десятки ножей: в ГВАРДИИ отчитались, как охраняли Новосибирск в День города

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ обеспечили общественную безопасность и правопорядок во время масштабных мероприятий, посвящённых празднованию 130-летия города Новосибирска.

В субботу, 24 июня в Центральном парке культуры и отдыха гвардейцы следили за соблюдением правопорядка во время Большого семейного праздника. На следующий день, 25 июня, праздничная программа в ЦПКиО продолжилась с 10 часов утра. Прошли весёлые семейные старты, конкурсы и викторины для ребятишек, награждение победителей фирменными призами от компаний-партнёров. Закончился праздник дискотекой с DJ GROOVE. В этот же день сотрудники АБ ГВАРДИЯ обеспечивали безопасность мероприятий, проводимых возле нового ЛДС в парке «Арена». Там проходил фестиваль молодежных субкультур «Арена-Фест» и открытие самого большого в городе скейт-парка – в нём состоялись первые соревнования скейтеров. На этой площадке праздник продолжался до полуночи и закончился концертом поп-исполнителя Коста Лакосты. По данным организаторов, 25 июня праздничную площадку «Арена» посетили более 15 тысяч человек. Каких-либо серьезных правонарушений в местах празднования Дня города допущено не было. Гвардейцами были удалены 15 находящихся в нетрезвом состоянии нарушителей, изъято несколько десятков ножей и других запрещённых на празднике предметов и возвращены родителям семеро потерявшихся в толпе детей. Всего в обеспечении безопасности праздника было задействовано более ста сотрудников Агентства.