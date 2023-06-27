Студенты НГУ стали победителями конкурса «УМНИК»

Предложенные студентами НГУ разработки касаются фармации, нефтегазовой отрасли, медицинского протезирования, экотехнологий и программирования. Фото: Никита ДЮГАНОВ

Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурса «УМНИК». Из 65 заявок, поданных на региональный этап, жюри отобрало 18 финалистов для дальнейшей экспертизы по финансовой поддержке. Все они были одобрены экспертами Фонда и рекомендованы к финансированию, которое составляет 500 миллионов рублей на проект. В число победителей вошли шесть разработок студентов Новосибирского государственного университета.

- Мой проект посвящен разработке программного обеспечения для мониторинга температур с помощью приборов DTS. Планирую готовое ПО предложить компаниям нефтяной отрасли для решения задач по расчету профиля притока, отслеживания технического состояния скважины и других. Рад, что выиграл грант «УМНИК», поскольку он позволяет покрывать внеплановые траты вроде проведения экспериментов, организации экспедиций, тестирования технологии на реальных скважинах, - сказал один из победителей конкурса, магистрант геолого-геофизического факультета Святослав Понасенко.

Через год получатели гранта должны представить результаты работ. Например, выполнить научное исследование, подать заявку на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, разработать дорожную карту проекта и бизнес-план или подать заявку на конкурс «Студенческий стартап». Кстати, в прошлом году 25 проектов из НГУ победили в этом конкурсе и получили по 1 миллиону рублей на реализацию идей.

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