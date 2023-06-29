«Нет уха, на спине рана»: девушка спасла одноглазого пса возле паспортного стола в Новосибирске

Девушка спасла собаку и помогла найти дом. Фото: Предоставлено Кариной Корневой

Сибирячка Карина Корягина спасла одноглазого пса в Новосибирске. Девушка обнаружила раненое животное возле паспортного стола на Никитина, 70 днем 22 июня.

- Пес был в ужасном состоянии: один глаз слепой, нет половины уха, на спине жуткая рана, грязный. Я купила ему корм и побежала на собеседование, опубликовав пост в сообществе зоозащитников. После собеседования я под дождем побежала его искать, все кусты и дворы обошла. Оказалось, он лежал в кустах на соседней остановке, – вспоминает Карина Корягина.

Карина купила собаке корм и ошейник с поводком, начала с ним гулять. Было поздно, поэтому транспорт уже не ходил, а телефон у девушки разрядился. Она пошла с собакой пешком до Ключ-Камышинского плато за 10 километров. По пути, поделилась девушка, она отогнала три собачьи стаи. Дома она отмыла пса, а утром отвезла в приют.

- Ветеринары его пролечат и стерилизуют. Мы уже нашли новых хозяев. За ним будут ухаживать. Пса обещают любить и заботиться о нем, - рассказала Карина Корягина.

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