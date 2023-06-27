В Новосибирске расселят 14 аварийных домов до 2034 года

В Новосибирске признали аварийными 14 жилых домов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске признали аварийными 14 жилых домов. Часть из них должны расселить до 2033, оставшуюся часть – до 2034-го.

Документ опубликован на сайте мэрии города.

В соответствии с постановлением, в Октябрьском районе Новосибирска снесут шесть многоквартирных домов, признанных аварийными. Это дома, расположенные по адресам Большевистская, 239 и 237, Добролюбова, 201, Выборная, 17, 19 и 21. Их расселят до 2034 года.

В Кировском районе до 2034 года расселят дом на улице 2-я Бурденко, 22.

В Первомайском районе снесут еще семь жилых домов. Аварийными признали дома на улицах Новоселов, 4, Бердском шоссе, 38а, Первомайской, 88, 86, 90, 92 и 94. Жильцам предоставят новые квартиры до 2033 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber