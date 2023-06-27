Заявил, что пропала и участвовал в поисках: сибиряк убил жену одним ударом в СНТ под Новосибирском

Под Новосибирском мужчина убил жену одним ударом и заявил, что она исчезла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области вынесли приговор жителю Алтайского края. Его признали виновным в убийстве жены. Судили сибиряка по части 1 статьи 105 УК РФ.

Следствие и суд установили, что в июле 2021 года 55-летний сибиряк находился в СНТ «Восток» в доме вместе с женой. Они поссорились. В ходе конфликта мужчина не менее одного раза ударил женщину кулаком в шею.

– Потерпевшая получила перелом подъязычной кости, что привело к асфиксии и повлекло ее смерть, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Осознав, что произошло, сибиряк решил скрыть следы преступления. Он вывез тело жены в лес и выбросил в кювет. А после сам обратился в полицию.

– Мужчина обратился с заявлением в полицию об исчезновении супруги и принимал активное участие в поисках, – добавили в прокуратуре.

По данным СК РФ по Новосибирской области, следователи и сотрудники полиции вычислили его и задержали.

Суд признал мужчину виновным в убийстве супруги. Ему назначили 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он также выплатил 500 тысяч рублей родственникам погибшей за моральный вред.

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