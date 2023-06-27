Фонтан бьет на несколько метров вверх: на Бердском шоссе в Новосибирске прорвало водопровод

Огромный фонтан забил из-под земли на Бердском шоссе в Новосибирске. Фото: стоп-кадр из видео «Инцидент Новосибирск»

Огромный фонтан забил из-под земли на Бердском шоссе в Новосибирске. Струи воды поднимаются вверх на несколько метров. Фонтан местные жители засняли во вторник, 27 июня.

Как сообщили в группе «Инцидент Новосибирск», на участке прорвало водопровод. Со стороны картина выглядит очень эпично.

В комментариях местные жители начали шутить, что это отличная возможность бесплатно помыть свой автомобиль.

− Только сегодня и только сейчас – бесконтактная мойка автомобиля. А если выйти, то и душ Шарко, − написала сибирячка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber