Фонтан бьет на несколько метров вверх: на Бердском шоссе в Новосибирске прорвало водопровод

Огромный фонтан забил из-под земли на Бердском шоссе в Новосибирске. Фото: стоп-кадр из видео «Инцидент Новосибирск»
Огромный фонтан забил из-под земли на Бердском шоссе в Новосибирске. Струи воды поднимаются вверх на несколько метров. Фонтан местные жители засняли во вторник, 27 июня.
Как сообщили в группе «Инцидент Новосибирск», на участке прорвало водопровод. Со стороны картина выглядит очень эпично.
В комментариях местные жители начали шутить, что это отличная возможность бесплатно помыть свой автомобиль.
− Только сегодня и только сейчас – бесконтактная мойка автомобиля. А если выйти, то и душ Шарко, − написала сибирячка.
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