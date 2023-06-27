41 мигранта выдворили из Новосибирской области за неделю. Фото: ГУ ФССП по Новосибирской области.

Из Новосибирской области приставы выдворили за неделю 41 мигранта. У всех у них были нарушения режима пребывания в стране.

– После проведения массовых оперативно-профилактических мероприятий полицией и миграционной службы, задержали граждан ближнего зарубежья и Западной Африки, у которых закончился срок пребывания в России. За неделю отправили домой незаконных мигрантов в Киргизию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Нигерию, – сообщает ГУ ФССП по Новосибирской области.

Среди нарушителей оказалась афроамериканка. Ее отправили в Бенин-Сити, город в южной Нигерии. Изначально она приехала из Нигерии, чтобы учиться в Санкт-Петербурге. Виза у нее была оформлена с октября по ноябрь 2015. После этого срока она не подавала заявление для получения регистрации по месту пребывания. Афроамериканка жила в Дзержинском районе Новосибирска. Известно, что иностранка промышляла проституацией.

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