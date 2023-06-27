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НовостиОбщество27 июня 2023 3:29

В Новосибирской области ликвидировали незаконную свалку после вмешательства прокуратуры

Ее организовали на территории сельсовета
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирской области ликвидировали незаконную свалку после вмешательства прокуратуры. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирской области ликвидировали незаконную свалку после вмешательства прокуратуры. Фото: прокуратура НСО.

В Маслянинском районе Новосибирской области ликвидировали несанкционированную свалку. Она располагалась на территории Егорьевского сельсовета. Администрация не принимала мер по решению проблемы.

– Установлено, что на территории Егорьевского сельсовета расположена несанкционированная свалка бытовых отходов, при этом администрация муниципального образования бездействует, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

После вмешательства надзорного ведомства свалку ликвидировали. А сотрудницу администрации, которая бездействовала и не решала проблему, привлекли к дисциплинарной ответственности.

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