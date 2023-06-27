В Новосибирске в Обь выпустили 1,6 тысячи краснокнижных мальков нельмы

Всего выпущено 6 тысяч мальков краснокнижных рыб. Фото: пресс-служба СГК

Выращивают мальков в рыбозаводческом хозяйстве около деревни Чаус Колыванского района.

- Икра инкубируется на протяжении шести месяцев в специальных аппаратах, выклевывается. Затем озеро наполняем водой, личинки запускаем в водоем и подращиваем. Нужно обеспечить подачу кислорода - за это отвечает специальная установка. Следим и за содержанием химических веществ: пробы воды на анализ берем ежедневно, - рассказал главный рыбовод ООО «Рыбхоз» Владислав Передереев.

Установка для насыщения водоема кислородом - обязательное условие выращивания молоди. Фото: пресс-служба СГК

В Рыбхозе подчеркивают, что не просто отрабатывают заказ.

- Воспроизводим сиговые, чтобы сохранить их на будущее. Обь была издревле богата этими видами рыб. Возможно, когда-нибудь удастся и вовсе исключить нельму и муксуна из Красной книги, - надеется Владислав Передереев.

Всего этим летом под Новосибирском по договору с СГК будут выпущены порядка 6 тыс. мальков краснокнижных видов рыб. 4,2 тысяч мальков муксуна и 1,6 тысяч - нельмы.