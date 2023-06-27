Два мигранта подрались на Оловозаводской улице в Новосибирске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске на рынке, расположенном на Оловозаводской улице, подрались два мигранта. Очевидцы рассказали о конфликте в телеграм-канале АСТ-Black.

По словам очевидцев, мигранты бросались друг на друга и матерились. Потасовка произошла на глазах у посетителей рынка. Среди них были и дети. Один из участников драки повалил второго на асфальт и несколько раз пнул. После чего мигранты разошлись.

Точная причина конфликта неизвестна. Очевидцы предположили, что подрались мигранты из-за конкуренции.

По словам очевидцев, мигранты бросались друг на друга и матерились. Фото: "АСТ-Black".

– Не поделили место на рынке, скорее всего, – думают новосибирцы.

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