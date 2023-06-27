Новосибирцев предупредили о грозах, граде и сильном ветре 27 июня.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили о неблагоприятной погоде 27 июня. В регионе, по данным ведомства, прогнозируют грозы, град и сильный ветер.
– В отдельных районах областях возможны кратковременные дожди, грозы, днем по западу местами сильные дожди, град. Ветер юго-восточный, ночью 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 22 метров в секунду, – говорится в сообщении МЧС.
Из-за сильного ветра в области возможны повреждения линий связи и электропередач. Также вероятно обрушение деревьев и конструкций, уточнили в ГУ МЧС.
В ведомстве добавили, что в регионе сохраняется высокая пожароопасность.
При этом температура воздуха по области составит до +22 градусов днем.
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