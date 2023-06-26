В Новосибирске суд продлил арест гендиректору «Строймонтажа», строившему новую ЛДС

Гендиректор фирмы-строителя ЛДС будет под стражей еще 2 месяца. Фото: Мария НОВИКОВА

Центральный суд Новосибирска продлил арест директору ООО «Строймонтаж» Михаилу Воловичу. Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск.

ООО «Строймонтаж» выступала субподрядчиком в строительстве новой ЛДС в Новосибирске. Как указывает следствие, уголовное дело на гендиректора фирмы возбудили из-за выплат зарплат из бюджета сотрудникам, которые работали не на ЛДС, а на других объектах.

— С моей стороны действительно имело место перечисление зарплаты сотрудникам, которые работали у меня же, но не участвовали в строительстве объекта. Это было сделано, потому что в тот момент несколько объектов возводилось ООО «Строймонтаж» и финансирование было недостаточное, – ответил подсудимый журналисту BFM-Новосибирск.

Следствие расценивает действия гендиректора стройфирмы как мошенничество с целью хищения. По мнению стороны защиты, действия Михаила Воловича нужно квалифицировать в рамках административного кодекса.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как в городе арестовали одного из подрядчиков строительства новой ледовой арены. Генерального директора ООО «Строймонтаж» заподозрили в мошенничестве на 104 миллиона рублей.

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