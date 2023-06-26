«Ну что, успел?»: в Новосибирске кроссовер вылетел на встречку и на скорости протаранил иномарку

Информации от ГАИ пока нет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 26 июня в Новосибирске произошла авария с участием двух иномарок. Обе машины серьезно пострадали. О ДТП сообщает группа АСТ-54 во ВКонтакте.

— Водитель кроссовера Honda C-RV выехал на встречку и на полном ходу протаранил старую Toyota возле Зорге, 273, — указано в посте сообщества.

По фото видно, что передняя часть серебристой «Хонды» полностью смята и искорежена.

Машины сильно пострадали. Фото: скрин из паблика.

— Ну что, успел? — прокомментировала запись жительница Новосибирска.

Официальной информации о возможных пострадавших пока нет. В городской Госавтоинспекции аварию еще не прокомментировали.

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