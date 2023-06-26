В Новосибирске черный Mercedes проехал по перекрытой улице Ленина во время фестиваля цветов

Улица пешеходная, но некоторых водителей это не останавливает.

Жители Новосибирска прислали в редакцию АСТ-54 ролик, на котором водитель черного Mercedes не торопясь едет по перекрытой улице Ленина. Кто-то шутит, кто-то относится с пониманием, а кто-то пишет агрессивные комментарии.

— Возмущенные подписчики прислали видео, как по улице Ленина, где проходит фестиваль цветов, сегодня проехал черный Mercedes ML300, — указано в посте группы во ВКонтакте.

Большинство новосибирцев осуждают поступок водителя иномарки.

Большинство горожан осуждает водителя. Фото: скриншот из паблика.

— Я их принципа б стояла и не давала пройти. А еще — в полицию! — написала комментатор.

Впрочем, нашлись и люди, которые отнеслись с пониманием к неоднозначному решению автолюбителя.

— Человек во дворе припаркованный стоял. Ему что делать? Ждать, пока ваш фестиваль закончится? — высказался новосибирец.

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