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НовостиОбщество26 июня 2023 15:13

В Новосибирске черный Mercedes проехал по перекрытой улице Ленина во время фестиваля цветов

Горожане возмущены
Данила ШУЛЯК
Улица пешеходная, но некоторых водителей это не останавливает.

Улица пешеходная, но некоторых водителей это не останавливает.

Жители Новосибирска прислали в редакцию АСТ-54 ролик, на котором водитель черного Mercedes не торопясь едет по перекрытой улице Ленина. Кто-то шутит, кто-то относится с пониманием, а кто-то пишет агрессивные комментарии.

— Возмущенные подписчики прислали видео, как по улице Ленина, где проходит фестиваль цветов, сегодня проехал черный Mercedes ML300, — указано в посте группы во ВКонтакте.

Большинство новосибирцев осуждают поступок водителя иномарки.

Большинство горожан осуждает водителя. Фото: скриншот из паблика.

Большинство горожан осуждает водителя. Фото: скриншот из паблика.

— Я их принципа б стояла и не давала пройти. А еще — в полицию! — написала комментатор.

Впрочем, нашлись и люди, которые отнеслись с пониманием к неоднозначному решению автолюбителя.

— Человек во дворе припаркованный стоял. Ему что делать? Ждать, пока ваш фестиваль закончится? — высказался новосибирец.

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