В Новосибирске черный Mercedes проехал по перекрытой улице Ленина во время фестиваля цветов

Улица пешеходная, но некоторых водителей это не останавливает.
Жители Новосибирска прислали в редакцию АСТ-54 ролик, на котором водитель черного Mercedes не торопясь едет по перекрытой улице Ленина. Кто-то шутит, кто-то относится с пониманием, а кто-то пишет агрессивные комментарии.
— Возмущенные подписчики прислали видео, как по улице Ленина, где проходит фестиваль цветов, сегодня проехал черный Mercedes ML300, — указано в посте группы во ВКонтакте.
Большинство новосибирцев осуждают поступок водителя иномарки.
Большинство горожан осуждает водителя. Фото: скриншот из паблика.
— Я их принципа б стояла и не давала пройти. А еще — в полицию! — написала комментатор.
Впрочем, нашлись и люди, которые отнеслись с пониманием к неоднозначному решению автолюбителя.
— Человек во дворе припаркованный стоял. Ему что делать? Ждать, пока ваш фестиваль закончится? — высказался новосибирец.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер