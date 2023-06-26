В Новосибирске семиклассника привезли в больницу с дробью в голове

Школьник обратился в больницу только через несколько недель. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирского школьника 14 лет привезли в больницу с дробью в голове. Предположительно, ребенок выпивал и попал в драку. О происшествии сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

— 14-летний подросток напился и подрался. Его госпитализировали с ушибом головного мозга средней тяжести, оскольчатым переломом лобной кости, ссадинами, множественными ушибами и дробью в правой лобной области. По словам подростка, несколько недель назад неизвестный выстрелил ему в голову и скрылся. Как и почему это произошло — подросток не помнит, — указано в посте.

Полиция не только выяснит подробности инцидента, но и привлечет к административной ответственности родителей школьника.

— Полицейские проводят проверку после поступления из больницы информации о ребенке, доставленном с травмами. Выясняют все обстоятельства. В отношении родителей начато административное дело по статье о ненадлежащем исполнении родителями своих обязанностей, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе регионального МВД.

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