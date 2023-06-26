«С возвращением, 13-й!»: в Новосибирске случилась очередная авария с легендарным трамваем

По данным ГАИ, в аварии нет пострадавших. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Днем 26 июня в Октябрьском районе Новосибирска легковушка врезалась в трамвай №13. Об аварии сообщает группа «Инцидент Новосибирск».

— Водитель автомобиля KIA двигался по улице Гурьевская и при повороте на улицу Кирова не пропустил трамвай 13-го маршрута, произошло столкновение, — указано в посте.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, сотрудники оформили ДТП с материальным ущербом. Пострадавших нет.

Новосибирцы не выдерживают и шутят про легендарный трамвай в комментариях. Фото: скрин из паблика.

Тем временем новосибирцы массово шутят в комментариях:

— С возвращением, 13-й!

— Проказник 13-й, давно не слышно было.

— Очередную звезду за сбитого растяпу надо клеить на борт 13 трамвая!

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