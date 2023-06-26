«Чуть на задние лапы не встал!»: местный встретил бегущего по полю медведя возле села под Новосибирском

Медведь бежал к лесу по полю. Фото: стоп-кадр видео.

Житель Тогучинского района Новосибирской области увидел большого бурого медведя, который бежал по полю в сторону леса. Роликом и историей встречи с диким зверем местные поделились с КП-Новосибирск в понедельник, 26 июня.

— Это видео снял мой друг вечером 25 июня. Он ехал в деревню Киик Тогучинского района, когда увидел зверя и начал снимать, — рассказал КП-Новосибирск местный житель.

Неожиданная встреча с косолапым очень удивила сельчанина, комментировавшего ролик:

— Вот он, бежим там! Медведь бежит!

— Довольно хороший такой! Остановился. Чуть на задние лапы не встал!

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