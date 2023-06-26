Скульптор, создавший памятник Николаю Чудотворцу, рассказал о судьбоносной встрече с мэром Новосибирска Локтем

Памятник Сергей Исаков создал еще шесть лет назад. Фото: правительство НСО

Скульптор Сергей Исаков, создавший памятник Николаю Чудотворцу, рассказал, как случайная встреча с мэром Новосибирска Анатолием Локтем решила его проблему. Своей историей мастер поделился с изданием «Царьград Новосибирск».

Оказалось, что этот памятник Сергей Исаков создал еще шесть лет назад. Он пытался договориться с мэрией Новосибирска о месте установки скульптуры. В муниципалитете предложили три варианта, однако они не нравились мастеру. Он хотел, чтобы памятник Николаю Чудотворцу появился возле Никольской часовни. Однако разрешение на это место почему-то не давали.

В итоге вопрос с установкой затянулся. В один из дней Сергей возвращался на поезде из гуманитарной миссии в Донецке. Проснувшись рано утром, он увидел в купе напротив мужчину. Между ними завязался разговор.

В процессе разговора попутчик признался, что боится опоздать на самолет. А лететь ему нужно было четыре часа.

− Тут меня осенило: «Случайно не в Новосибирск?». Он подтвердил. «А вы случайно не Локоть?». Он изумленно ответил: «Да, а откуда вы меня знаете?» − «А я к вам несколько раз на прием приходил. Правда, все время общался с Анной Терешковой, другими замами, а до вас так и не дошел», − вспоминает скульптор.

Анатолий Локоть посмотрел работы мастера и пообещал, что памятник установят в этом году. Так и вышло в итоге. В День города 24 июня состоялось официальное открытие памятника.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber