В Новосибирске завершились поиски пропавшей 15-летней школьницы в очках

Школьницу нашли живой. Фото: ЛизаАлерт НСО
Поиски пропавшей 15-летней школьницы в очках завершились в Новосибирске. Девочку нашли живой, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт НСО».
Девочка не вернулась домой 23 июня. Выяснилось, что она вышла из школы и пропала.
На следующий день волонтеры «ЛизаАлерт» объявили поиски. Они длились двое суток.
− Найдена, жива! – сообщили волонтеры в понедельник, 26 июня.
Где все это время находилась девочка – не уточняется.
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