В маленьком доме в Новосибирске прописали 111 мигрантов и россиян

111 людей незаконно прописались в одном доме.
Фото: Влад Комяков
По иску прокуратуры Калининского района Новосибирска регистрацию 111 людей в одном крохотном доме признали недействительной. О нарушении рассказали в ведомстве в понедельник, 26 июня.
— В доме площадью 20 квадратов были зарегистрированы местные жители, имеющие 9/450000 доли собственности в указанном жилище. Право собственности на «мизерные» доли граждане получили по договорам дарения, заключенным с собственником в 2015 году. Так они получили право зарегистрироваться по месту жительства и получить постоянную прописку. Но фактически в доме никто не жил, — пояснили в региональной прокуратуре.
Хитрых новосибирцев лишили прописок, признав договоры дарения недействительными по решению суда.
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