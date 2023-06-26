Спасатели Новосибирской области предупреждают жителей о штормовом ветре и грозах

Штормовое предупреждение на 27 июня. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Синоптики УГМС сообщают об ухудшении погоды — в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. Тепло сохранится, но придут грозы и сильный ветер.

— По данным УГМС, 27 июня в регионе местами возможны грозы, дожди, град, усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду. Ночью и утром туманы, — предупреждают сотрудники ГУ МЧС по области массовой рассылкой.

На сайте Западно-сибирского УГМС отмечают, что днем 27 июня в Новосибирской области будет тепло — +23-25 градусов. Но при этом облачно, иногда с дождями и грозами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber