Спасатели Новосибирской области предупреждают жителей о штормовом ветре и грозах

Штормовое предупреждение на 27 июня. Фото: ГУ МЧС России по НСО
Синоптики УГМС сообщают об ухудшении погоды — в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. Тепло сохранится, но придут грозы и сильный ветер.
— По данным УГМС, 27 июня в регионе местами возможны грозы, дожди, град, усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду. Ночью и утром туманы, — предупреждают сотрудники ГУ МЧС по области массовой рассылкой.
На сайте Западно-сибирского УГМС отмечают, что днем 27 июня в Новосибирской области будет тепло — +23-25 градусов. Но при этом облачно, иногда с дождями и грозами.
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