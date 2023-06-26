Тепло в августе сменится на дожди. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на август 2023 года. Месяц будет жарким, но дождливым.

По данным сайта «Яндекс. Погода» в первой половине месяца будет тепло и солнечно. Столбики термометров поднимутся до +20…+23 градусов. Дожди ожидаются после 15 августа, но температура будет держаться прежняя: +19…+20 градусов.

Сервис Gismeteo пока что дает прогноз только на первую половину месяца. С 1 по 10 августа в городе будет тепло: +19…+25 градусов. Осадков не ожидается.

Синоптики сервиса «Ну и погода» обещают жаркий и дождливый месяц. Осадки начнутся после 10 августа и продлятся всего пару дней. Если днем температура в среднем составит +20...+25, то ночью столбики термометров опустятся до +9...+7. Самый жаркий день будет 4 августа. Температура воздуха днем составит +33 градуса.

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