Первый матч в новом ЛДС в Новосибирске пройдет 7 сентября

Первая игра в новом ЛДС состоится 7 сентября. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Первая игра в новом ЛДС состоится 7 сентября. В рамках нового сезона 2023/2024 ХК «Сибирь» сыграет с «Барысом» из Астаны, сообщает «Горсайт».

Это будет первая домашняя игра для «Сибири». Хотя сезон начнется немного раньше – 2 сентября. В этот день новосибирцы встретятся с «Авангардом» в Омске.

А 4 сентября состоится матч с «Барысом» в Астане.

Напомним, сроки ввода в эксплуатацию нового ЛДС несколько раз сдвигали. Ее планировали сдать к концу 2022 года.

В начале апреля КП-Новосибирск писала о том, что «Сибирь-Арена» готова к проведению тестового матча. Министр физической культуры и спорта НСО Сергей Ахапов заявлял, что новый ЛДС выполнил все рекомендации, выданные КХЛ после первого инспекционного визита.

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