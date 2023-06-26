Новосибирские ученые нашли крупнейшее в Азии логово мамонтов, носорогов и пещерных гиен

Палеонтологи отправили для изучения 400 килограммов костей. Фото: предоставлено героем публикации.

Новосибирские ученые и палеонтологи СО РАН, совместно с уральскими коллегами, исследовали Инейскую пещеру в Хакасии. Сейчас эксперты считают это место крупнейшим логовом пещерных гиен в Азии.

— Всего палеонтологи набрали порядка 400 кг костей и отправили их в Екатеринбург для изучения. Нашли два целых черепа — это очень большая редкость. Находки целых черепов в России можно посчитать по пальцам одной руки, — рассказывает старший научный сотрудник лабораторий УрО РАН Дмитрий Гимранов.

Место уникально тем, что кости там лежали на поверхности и сохранились в нетронутом состоянии. Некоторые из них и вовсе были во льду. Среди находок не только останки пещерных гиен, там и крупные животные: мамонты, носороги, бизоны, яки и гигантские большерогие олени.

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