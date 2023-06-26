Под Новосибирском водитель «Ниссана» погиб, потеряв сознание за рулем и съехав в кювет

Машина вылетела с дороги в правый кювет. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Колыванском районе Новосибирской области 76-летний водитель «Ниссана» погиб, потеряв сознание за рулем и съехав в кювет. Страшное ДТП произошло в понедельник, 26 июня.

Все случилось примерно в 11:30. Пенсионер ехал по дороге со стороны Северного обхода Новосибирска. В районе остановки общественного транспорта СНТ «Кедр» мужчине стало плохо.

Как рассказали в Госавтоинспекции по региону, машина вылетела в правый кювет.

− Далее, проехав около 200 метров, автомобиль совершил наезд на препятствие (земляной ров). Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины, − отметили в Госавтоинспекции.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Уже назначена судмедэкспертиза.

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