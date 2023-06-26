За неделю в Новосибирской области зарегистрировали 419 пожаров

Большинство случаев связаны с возгоранием сухой травы и горением мусора. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшую неделю с 19 по 25 июня на территории Новосибирской области зарегистрировали 419 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным МЧС, большинство случаев связаны с возгоранием сухой травы и горением мусора. Вызовов по этим фактам всего было 324.

За неделю огнеборцы спасли из огня 10 человек.

− Из-за возгораний в жилом секторе один человек получил травмы, еще один погиб, − подвели итоги в МЧС.

В пресс-службе напомнили, что до 28 июня в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

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