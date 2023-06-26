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НовостиОбщество26 июня 2023 10:03

Генпрокуратура РФ заблокировала новосибирского депутата Картавина в «ВК»

Его страница не работает с 26 июня
Данила ШУЛЯК
Страницу депутата в соцсетях заблокировали.

Страницу депутата в соцсетях заблокировали.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Страницу депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина во «ВКонтакте» заблокировали решением Генеральной прокуратуры России. В понедельник, 26 июня, у него на «стене» появилась надпись:

— Этот материал заблокирован на территории РФ на основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23.07.2021.

Антон Картавин работает в горсовете Новосибирска уже третий год. Еще в 2020 году он впервые избрался как независимый кандидат коалиции «Новосибирск 2020» по округу №25.

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