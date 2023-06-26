Генпрокуратура РФ заблокировала новосибирского депутата Картавина в «ВК»

Страницу депутата в соцсетях заблокировали. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Страницу депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина во «ВКонтакте» заблокировали решением Генеральной прокуратуры России. В понедельник, 26 июня, у него на «стене» появилась надпись:

— Этот материал заблокирован на территории РФ на основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23.07.2021.

Антон Картавин работает в горсовете Новосибирска уже третий год. Еще в 2020 году он впервые избрался как независимый кандидат коалиции «Новосибирск 2020» по округу №25.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber