Новым главным тренером футбольного клуба «Новосибирск» стал Алексей Медведев

Алексей Медведев стал новым главным тренером футбольного клуба «Новосибирск». Фото: ФК «Сатурн»

У ФК «Новосибирск» сменился главный тренер. Им стал 46-летний Алексей Медведев. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

− Сегодня назначение состоялось, − рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе.

Свою футбольную карьеру Алексей начал в команде «Спартак-Орехово». После этого он играл за подмосковный «Сатурн».

В разные годы Медведев играл в московском «Динамо», томском ФК «Томь», самарском клубе «Крылья Советов». Перед началом сезона-2008 футболист перешел в ФК «Сибирь». В 2009 году его выбрали капитаном команды.

Алексей помог команде добиться впечатляющих результатов – он впервые вывел «Сибирь» в финал розыгрыша Кубка России по футболу 2009/10 и на международную арену − в Лигу Европы 2010/11.

В 2010 году Медведев перешел в «Рубин», а в 2011-том досрочно вернулся в «Сибирь». После он сменил еще несколько клубов.

Тренерскую карьеру начал в 2016 году. С 9 июня 2021 года Алексей был главным тренером раменского «Сатурна».

Напомним, в начале июня главным тренером «Новосибирска» назначили Михаила Сальникова. Однако 23-го числа сообщили, что с ним расторгли договор.

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