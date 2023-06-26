В Новосибирске восстановят разрушенные цветочные декорации на улице Ленина

Разрушенные цветочные декорации на улице Ленина восстановят. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Разрушенные цветочные декорации на улице Ленина восстановят. Об этом КП-Новосибирск сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

− Мы обратились к флористам, которые делали эти экспозиции. Они будут их потихонечку восстанавливать. Если говорить о сроках… Это зависит от того, будут ли под рукой нужные цветы. Когда привезут стог стена, нужно же его покрасить, − отметила в беседе с КП-Новосибирск Анна Васильевна.

Напомним, над украшением улицы Ленина трудились флористы из Китая, Казахстана, Армении и семи городов России. Зону стилизовали под четыре сезона – зиму, весну, лето и осень.

Поздно вечером 25 июня люди начали растаскивать цветы. Кто-то уносил с собой целые букеты. Такое поведение некоторых жителей и гостей столицы Сибири возмутило многих.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber