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НовостиОбщество26 июня 2023 9:06

В Новосибирске восстановят разрушенные цветочные декорации на улице Ленина

Это сделают флористы
Анастасия ХРОМЫХ
Разрушенные цветочные декорации на улице Ленина восстановят.

Разрушенные цветочные декорации на улице Ленина восстановят.

Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Разрушенные цветочные декорации на улице Ленина восстановят. Об этом КП-Новосибирск сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

− Мы обратились к флористам, которые делали эти экспозиции. Они будут их потихонечку восстанавливать. Если говорить о сроках… Это зависит от того, будут ли под рукой нужные цветы. Когда привезут стог стена, нужно же его покрасить, − отметила в беседе с КП-Новосибирск Анна Васильевна.

Напомним, над украшением улицы Ленина трудились флористы из Китая, Казахстана, Армении и семи городов России. Зону стилизовали под четыре сезона – зиму, весну, лето и осень.

Поздно вечером 25 июня люди начали растаскивать цветы. Кто-то уносил с собой целые букеты. Такое поведение некоторых жителей и гостей столицы Сибири возмутило многих.

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