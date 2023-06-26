Аграрии Новосибирской области в труднейших погодных условиях перевыполнили план посевной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области аграрии в труднейших погодных условиях перевыполнили план посевной. Доклад об итогах кампании, а также о задачах, поставленных на период заготовки кормов, на оперативном совещании в правительстве представил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. Его заслушал губернатор региона Андрей Травников.

– План посевной по площади выполнен с превышением на 18 тысяч гектаров к уровню прошлого года. Спасибо и руководителям хозяйств, и тем, кто отвечает за эту отрасль в администрациях, за то, что планы выполнены. Как и договаривались, снижать темпы и сокращать площади мы не намерены. Конечно же, планы на урожайность в связи со сложной погодой, может быть, не такие позитивные. Задача – путём технологической обработки посевов по максимуму сохранить урожай, вырастить его, а главное – обеспечить животных кормами и сохранить маточное поголовье, – сказал губернатор и пожелал аграриям благоприятной погоды.

Известно, что общая посевная площадь в Новосибирской области в 2023 году составляет составляет 2398 тыс. га (+ 18 тыс. га к 2022 году). А объем господдержки аграриев региона на 26 июня равен 5,592 млрд рублей.

Министр сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко уточнил, что в этом году новосибирские аграрии трудились в сухих субтропиках. Связано это с аномально холодными и сухими апрелем и маем, а также с невыносимой жарой в первую неделю июня.

Из-за засухи уже в нескольких районах НСО ввели режим ЧС. В некоторых действует режим повышенной готовности.

– Сегодня к заготовке сена приступили 6 районов: Краснозерский, Карасукский, Купинский, Доволенский, Черепановский и Тогучинский. К заготовке сенажа приступили также 6 районов: Баганский, Каргатский, Искитимский, Сузунский, Черепановский, Маслянинский, – уточнили в правительстве НСО.

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