Новосибирский бизнесмен пытался подкупить сотрудника налоговой службы

Передача взятки не получилась. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Оперативники Новосибирска пресекли попытку дачи крупной взятки сотруднику налоговой. О преступлении сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

— Руководитель ООО «Партнер Сибири» — компании транспортных перевозок — планировал дать взятку в 20 миллионов рублей сотруднику налоговой службы. Бизнесмен хотел заплатить за изменение результатов выездной налоговой проверки, которая была у него на предприятии в апреле. Дельца задержали с поличным, когда он пытался передать первый миллион, — сообщили в ведомстве.

Силовики выяснили, что бизнесмен любил всячески подделывать документы и обманывать налоговые службы. Региональные следовали завели на директора транспортной фирмы уголовное дело б уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере. Еще одна статья — за взятку.

На имущество задержанного и его посредника наложили арест в 60 миллионов рублей, а на имущество компании — 150 миллиона рублей.

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