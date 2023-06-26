«Ирония судьбы»: у здания мэрии в Новосибирске поливальная машина провалилась под землю

Поливальная машина провалилась под землю у здания мэрии на Красном проспекте. Фото: стоп-кадр из видео АСТ-54

Поливальная машина провалилась под землю у здания мэрии на Красном проспекте. ЧП произошло в понедельник, 26 июня.

Плитка обрушилась под весом автомобиля, и машина провалилась в яму задним колесом. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

На помощь озадаченному водителю поспешили несколько мужчин. Они начали думать, как вытащить транспортное средство.

− Ирония судьбы.

− Машина застряла в текстурах.

− Дополнительный вход в метро, − начали иронизировать местные жители.

На момент публикации неизвестно, удалось ли вытащить поливальную машину.

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