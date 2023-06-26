«Он упитанный и активный»: в Новосибирске птенца сокола пустельги, выпавшего из гнезда, отдали приёмным родителям

В Новосибирске птенца сокола пустельги, выпавшего из гнезда, отдали приёмным родителям. Фото: Центр реабилитации диких животных Новосибирск.

В Новосибирске волонтеры Центра реабилитации диких животных спасли птенца сокола пустельги. Пернатый выпал из гнезда в Академгородке. В Центр птичка поступила 23 июня.

– Подсадить обратно не представлялось возможным. Это целый, упитанный, активный малыш, – рассказали волонтеры центра.

Птенца подкормили и решили отдать на воспитание приемным родителям.

– 24 июня его подсадили в приемную семью, – добавили волонтеры.

Ранее КП-Новосибирск писала о слетках ушастой совы. Крохи ползали по дереву как гусенички. Их тоже планировали отдать приёмным родителям. Так как их родные куда-то пропали.

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