Для депутатов Госдумы из Новосибирска ищут автомобили с водителями

К машинам предъявлены определенные требования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автомобили с водителями ищут для депутатов Госдумы из Новосибирска. На это готовы потратить более 872 тысяч рублей.

Информация размещена на портале госзакупок. Электронный аукцион объявило ГКУ НСО «Управление контрактной системы».

Объект закупки − оказание услуг по транспортному обслуживанию депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ от региона. Заявки принимаются до 3 июля.

К машинам предъявлены определенные требования. Это должны быть черные леворульные седаны, выпущенные не ранее 2015 года.

− Предоставляемые автомобили должны находятся в отличном санитарном и техническом состоянии. Кузов и салон автомобиля должны быть чистыми. При тяжелых погодных условиях – салон должен быть чистым, − говорится в описании объекта закупки.

На каждое транспортное средство должны предоставлять по одному экипажу. Ежедневно машины должны проходить предрейсовый техосмотр, а экипажи − медицинский осмотр.

Водители тоже обязаны соответствовать требованиям. Они должны быть в одежде классического стиля, должны вести себя вежливо. Курить в салоне им запрещено.

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