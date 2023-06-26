Следователи рассказали, где нашли тело пропавшего под Новосибирском 71-летнего дачника. Фото: "ЛизаАлерт НСО".

В СК РФ по Новосибирской области прокомментировали гибель Острикова Сергея Петровича. Тело 71-летнего пенсионера нашли в лесу. В Следкоме раскрыли подробности.

– Следственным отделом по городу Обь проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины 1952 г.р. в лесном массиве вблизи города Обь, – сообщили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи осмотрели место ЧП. В настоящий момент сотрудники СК изучают все обстоятельства случившегося. По факту гибели пенсионера проводится проверка. После нее в ведомстве примут решение в соответствии с законом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber