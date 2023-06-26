Новосибирец погасил алиментный долг к 18-летию дочери

Житель рабочего поселка Чистоозерное погасил долг по алиментам к совершеннолетию дочери. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель рабочего поселка Чистоозерное в Новосибирской области погасил долг по алиментам к совершеннолетию дочери. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Судебный пристав-исполнитель увидела, что 47-летний мужчина перестал выплачивать деньги на содержание дочери. Госслужащая отправила ему уведомление о задолженности через портал Госуслуг. Прочитав сообщение, новосибирец обратился к судебному приставу и попросил разъяснить причину долга.

Узнав, что это долг по алиментам, сибиряк попросил назвать сумму, которую он должен выплатить. Сделать это он пообещал до дня рождения дочери.

− Мужчина обещание сдержал и полностью погасил задолженность в 30 тысяч рублей. Перечисленные деньги стали хорошим подарком ко дню рождения дочери, − отметили в публикации.

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