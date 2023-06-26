В Новосибирске произошел конфликт между любителями громкой музыки и ветераном МЧС

Конфликт закончился вызовом полиции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировском районе Новосибирска четверо мужчин решили громко послушать музыку во дворе дома. Ветеран МЧС сделал им замечание, что не понравилось сибирякам. Между ними завязался конфликт, закончившийся вызовом полиции.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 июня. В итоге любителей громкой музыки наказали за нарушение общественного порядка.

− Четверо граждан были доставлены в отдел полиции, где в отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, − сообщили в телеграм-канале правительства «Новосибирь».

Ходили слухи, что кто-то из участников конфликта применил оружие. Однако в правительстве опровергли эту информацию, ссылаясь на данные МВД.

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