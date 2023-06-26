Грузовик с лошадьми перевернулся на трассе в Новосибирской области. Фото: стоп-кадр "Новосибирск с огоньком".
В Новосибирской области на трассе перевернулся грузовик с лошадьми. Последствия аварии сняли на видео очевидцы.
– Инцидент произошел под Карасуком. Несколько животных пострадали, – написали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
По словам очевидца, часть лошадей после аварии разбежалась. А три остались лежать на земле. Судя по кадрам, лошади лежали на асфальте неподвижно и еле дышали.
– Водитель фуры не пострадал, – добавил очевидец.
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