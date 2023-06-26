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НовостиПроисшествия26 июня 2023 4:57

Грузовик с лошадьми перевернулся на трассе в Новосибирской области

Несколько животных лежали на трассе, после аварии они были еще живы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Грузовик с лошадьми перевернулся на трассе в Новосибирской области. Фото: стоп-кадр "Новосибирск с огоньком".

Грузовик с лошадьми перевернулся на трассе в Новосибирской области. Фото: стоп-кадр "Новосибирск с огоньком".

В Новосибирской области на трассе перевернулся грузовик с лошадьми. Последствия аварии сняли на видео очевидцы.

– Инцидент произошел под Карасуком. Несколько животных пострадали, – написали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

По словам очевидца, часть лошадей после аварии разбежалась. А три остались лежать на земле. Судя по кадрам, лошади лежали на асфальте неподвижно и еле дышали.

– Водитель фуры не пострадал, – добавил очевидец.

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