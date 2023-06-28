Ко Дню города в Новосибирске открылась выставка художника Шавкета Якубова

На открытие выставки приехала Саида, дочь художника. Фото: Константин Круглянский

2023 год Президент РФ объявил Годом педагога и наставника. Наставники - это те, кто может научить, зажечь искру в других, стать путеводителем, вдохновить двигаться вперед. Поэтому «Главновосибирскстрой» под эгидой «Карелин-Фонда» и движения «Сделай выбор» в течение этого года рассказывает о замечательных сибиряках, чья работа, творчество, призвание помогали развитию других. А накануне юбилея любимого города движение «Сделай выбор» поддержало проект фонда «Гавань веков». В итоге получилось сделать роскошный подарок новосибирцам: издать альбом и организовать в Новосибирском государственном художественном музее персональную выставку Шавкета Якубова.

Шавкет Якубов - человек удивительной судьбы: фронтовик, участник французского Сопротивления, переживший ужасы концлагерей и сохранивший веру в силу красоты и гармонии.

Картина. Фото: Шавкет Якубов. «Сибирь. Дорога в лесу» (1972)

Открытие выставки Шавкета Якубова прошло 23 июня и стало своеобразным стартом торжеств в честь 130-летия Новосибирска. В экспозиции 66 картин, большинство - из собраний частных коллекционеров, входящих в фонд «Гавань веков».

- Сегодня самый фантастический день в моей жизни! Благодаря фонду «Гавань веков» исполнилась моя давняя мечта: чтобы как можно больше людей познакомились с позитивным и воодушевляющим творчеством моего отца! - сквозь слезы обратилась к гостям на открытии выставки Саида, дочь художника. - Мой отец, как и все наши предки, является частью истории города Новосибирска. Я очень счастлива, что его работы будут дарить людям радость, вдохновение и душевный покой. Особые слова признательности людям, возрождающим традиции русского меценатства!

Во время открытия выставки общественности был представлен альбом «Шавкет Якубов. Я вернулся», в который вошли репродукции картин, фотографии и документы из семейного архива художника. В честь 130-летия Новосибирска движение «Сделай выбор» и компания «Главновосибирскстрой» часть тиража подарили Новосибирскому государственному художественному музею.

Напомним, что выставка «Шавкет Якубов. Я вернулся» проходит в Новосибирском государственном художественном музее с 23 июня по 30 сентября.