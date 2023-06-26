В Новосибирске 15-летняя девочка сломала ногу на Михайловской набережной . Фото: МАСС.

В Новосибирске во время празднования Дня города на Михайловской набережной 15-летняя девочка сломала ногу. Первую помощь ей оказали спасатели МАСС.

– Девушка 2008 года рождения получила перелом голеностопного сустава левой ноги. Ей оказали первую помощь, наложили шину, транспортировали до машины скорой помощи, – рассказали в службе МАСС.

Также помощь понадобилась парню 1995 года рождения. Он вывихнул голеностоп правой ноги. Парня также передали бригаде медиков, которые дежурили на празднике.

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