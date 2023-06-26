Один погиб и трое пострадали в жестком столкновении «Лады Весты» и грузовика в Новосибирске. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В ГИБДД по Новосибирску и В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали подробности о страшном ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске. Авария произошла 25 июня – «Лада Веста» столкнулась с грузовиком с прицепом.

– В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Лада мужчина 2002 г.р. и его пассажиры: женщина 2004 г.р., мужчина 2000 г.р., мужчина 1989 г.р. Их госпитализировали. Мужчина 1989 г.р. умер в больнице, – уточнили в Госавтоинспекции.

Известно, что водитель грузовика «Ивеко» ехал по Бердскому шоссе в сторону Первомайского района. При развороте в обратном направлении столкнулся с автомобилем Лада Веста. Легковушкой управлял парень 2002 года рождения.

После столкновения «Лада» загорелась:

– В 23:44 поступило сообщение о том, что на Бердском горит автомобиль в результате ДТП. Через 6 минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова. 7 минут потребовалось на ликвидацию открытого горения. Пострадавших госпитализировали, – сообщил КП-Новосибирск Павел Винаков, начальник отдела информации и связи с общественностью (пресс-службы) Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber