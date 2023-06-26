Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассчитывает полетать в космос на корабле «Союз». Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Анна Кикина, прилетевшая в Новосибирск на празднование Дня города, встретилась с журналистами. Она отвечала сотрудникам СМИ на многие вопросы. В том числе рассказала о планах на будущие полеты. Сибирячка поделилась, что рассчитывает полетать в космос на корабле «Союз».

– Я очень вдохновлена и настроена дальше летать в космос. Думаю, следующий полет будет не в ближайшее время, но рассчитываю, что меня поставят в экипаж, и буду готовиться к следующей экспедиции. Возможно, это будет уже на нашем корабле «Союз». Я не загадываю, не обещаю, не знаю, но расчет такой, – рассказала журналистам Анна Кикина.

Напомним, Анна Кикина – единственная девушка-космонавт в современном отряде «Роскосмоса». 5 октября 2022 года Анна отправилась на МКС на корабле Илона Маска Crew Dragon. На нем же потом вернулась на землю.

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