Это заболевание Всемирная организация здравоохранения назвала одним из самых распространенных

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), аллергией страдают около 40% людей в мире. Это одно из самых распространенных заболеваний, причем аллергическую реакцию может вызвать практически любое вещество. К наиболее распространенным аллергенам относятся пыльца деревьев и трав, клещи, живущие в домашней пыли, молочка, клубника, арахис, шоколад, яд насекомых.

Если вы заподозрили у себя аллергию, но не знаете, на что именно так реагируете, сходите к врачу-аллергологу.

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