В Новосибирске фирму оштрафовали на 10 млн за подкуп экс-руководителя «Сиблитмаш». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске фирму оштрафовали за коммерческий подкуп. Известно, что директор компании и представитель юрлица незаконно передали свыше 1,9 млн рублей экс заместителю гендиректора директора ПАО «Сиблитмаш». Предназначались деньги за содействие в заключение договора на изготовление и поставку продукции.

– На акционерное общество прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ, – говорится в сообщении прокуратуры.

Суд признал компанию виновной. Ее оштрафовали на 10 млн рублей. Известно, что решение суда исполнено.

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