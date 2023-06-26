«Из-за ткани в горле не мог дышать»: в Новосибирске спасают бельчонка-подростка

В Новосибирске спасают бельчонка-подростка, у которого в горле застряла ткань. Фото: новосибирский ЦРДЖ.

В Центре реабилитации диких животных спасают бельчонка-подростка. Он поступил в учреждении 22 июня. Доставили кроху из Бердска.

– Из горла вытащили какую-то ткань, из-за которой он долго не мог нормально дышать, – рассказали в ЦРДЖ.

Состоянии малыша угнетенное. Бельчонка подключили к кислородному аппарату.

Специалисты делают все возможное, чтобы спасли жизнь крохи. Прогнозы на счет бельчонка пока осторожные.

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