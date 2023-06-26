Пассажир «Лады Весты», загоревшейся после столкновения с грузовиком в Новосибирске, умер в больнице. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Пассажир «Лады Весты», вспыхнувшей после жёсткого столкновения с грузовиком на Бердском шоссе в Новосибирске, умер в больнице. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

– В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Лада мужчина 2002 г.р. и его пассажиры: женщина 2004 г.р., мужчина 2000 г.р., мужчина 1989 г.р. Их госпитализировали. Мужчина 1989 г.р. умер в больнице, – уточнили в Госавтоинспекции.

Также в ГИБДД уточнили обстоятельства страшной аварии. По данным ведомства, произошла авария в 23:55 25 июня.

– Водитель грузовика «Ивеко» двигался по Бердскому шоссе в сторону Первомайского района. При развороте в обратном направлении совершил столкновение с автомобилем Лада Веста под управлением водителя мужчины 2002 года рождения, – говорится в сообщении ГИБДД.

Ранее сообщалось, что после жёсткого столкновения легковушка загорелась.

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