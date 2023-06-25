Зажгли толпу: на набережной в Новосибирске прошло эпичное фаер-шоу

Огненное шоу завершило концерт. Фото: Евгений КОЧКИН

Концерт на День города в Новосибирске завершился эпичным шоу. Фестиваль факиров «Огни Сибири» буквально зажег толпу.

Фаер-шоу устроили как альтернативу фейерверку, которого не было в этом году. Факиры показывали впечатляющие трюки с огнем — такие яркие и зрелищные, что глаз не отвести. Тысячи новосибирцев зажгли фонарики на телефонах и снимали все на камеры.

Новосибирцы снимали представление на телефоны. Фото: Евгений КОЧКИН

На этом празднование 130-летнего юбилея Новосибирска закончилось. В нашем репортаже мы собрали все самое интересное и удивительное, чем запомнился этот день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зарядка с Кикиной, давка за биточками и новые рекорды: как Новосибирск отметил 130-летие

Опубликованы фото и видео со Дня города в Новосибирске (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер