Зажгли толпу: на набережной в Новосибирске прошло эпичное фаер-шоу

Огненное шоу завершило концерт.
Фото: Евгений КОЧКИН
Концерт на День города в Новосибирске завершился эпичным шоу. Фестиваль факиров «Огни Сибири» буквально зажег толпу.
Фаер-шоу устроили как альтернативу фейерверку, которого не было в этом году. Факиры показывали впечатляющие трюки с огнем — такие яркие и зрелищные, что глаз не отвести. Тысячи новосибирцев зажгли фонарики на телефонах и снимали все на камеры.
Новосибирцы снимали представление на телефоны.
Фото: Евгений КОЧКИН
На этом празднование 130-летнего юбилея Новосибирска закончилось. В нашем репортаже мы собрали все самое интересное и удивительное, чем запомнился этот день.
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